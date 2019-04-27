2019-04-27T15:05:20+03:00
Туризм

Лайнер «Князь Владимир» отправится в первый рейс 12 мая

Проработает он до 19 октября
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИНФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

Теплоход «Князь Владимир» выходит из отпуска. 12 мая он отправится в свой первый рейс в 2019 году. Маршрут не изменился: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь.

- На северном моле сочинского морского вокзала в воскресенье, 12 мая, состоится «Круизный праздник». Начало в 13:00, - сообщают «КП» - Кубань» в сочинской администрации.

Программа праздника насыщенная - ожидается выступление арт-группы лайнера «Князь Владимир», все желающие смогут продегустировать блюда из меню бортовых ресторанов. А еще запланирован розыгрыш призов, главный из которых - бесплатный круиз по Черному морю на двоих.

Кульминацией праздника станет отход теплохода от причала морского вокзала и приветственный гудок от капитана.

«Князь Владимир» в этом сезоне проработает до 19 октября. За это время он совершит 23 рейса. На данный момент продано более 3 тысяч путевок.

Напомним, «Росморпорт» купил круизное судно Roy Star 1971 года постройки, которое позже переименовали в «Князь Владимир». Оно оборудовано четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе «шведский стол», кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли. На судне находятся 360 пассажирских кают. Оно рассчитано на 940 пассажиров.

Круизный лайнер "Князь Владимир". Тестовый рейс Сочи - Крым.Видео: Marsat. Morsviazsputnik/ Youtube

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи за один день сравняют с землей 34 незаконных магазина и ларька
В Белореченске займутся производством сладкой газировки
«Краснодар» поборется за третье место в Лиге Чемпионов
В Тимашевске мужчина едва не задохнулся из-за оставленной на плите сковороде
В Краснодаре 30 студентов получили именные стипендии главы города
На рынке Новороссийска нашли пропавшего 11-летнего школьника
Погода на Пасху в Краснодарском крае: температура воздуха прогреется до +26
В Новороссийске полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали дети
Вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера выпустили из СИЗО
Под Краснодаром столкнулись две фуры
На Кубани подростка убило током на железной дороге
Из Анапы станет проще добраться до Крыма
На Кубани продолжат ремонтировать учреждения культуры
В Краснодаре вор уснул на месте преступления
Краснодар купил 27 новых трамваев
Краснодар получил деньги на выкуп детсадов в муниципальную собственность
Мать, избивавшую свою 4-месячную дочь, осудили на 5,5 лет тюрьмы