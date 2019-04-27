Лайнер «Князь Владимир» отправится в первый рейс 12 мая

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-27T15:05:20+03:00

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Теплоход «Князь Владимир» выходит из отпуска. 12 мая он отправится в свой первый рейс в 2019 году. Маршрут не изменился: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь.

- На северном моле сочинского морского вокзала в воскресенье, 12 мая, состоится «Круизный праздник». Начало в 13:00, - сообщают «КП» - Кубань» в сочинской администрации.

Программа праздника насыщенная - ожидается выступление арт-группы лайнера «Князь Владимир», все желающие смогут продегустировать блюда из меню бортовых ресторанов. А еще запланирован розыгрыш призов, главный из которых - бесплатный круиз по Черному морю на двоих.

Кульминацией праздника станет отход теплохода от причала морского вокзала и приветственный гудок от капитана.

«Князь Владимир» в этом сезоне проработает до 19 октября. За это время он совершит 23 рейса. На данный момент продано более 3 тысяч путевок.

Напомним, «Росморпорт» купил круизное судно Roy Star 1971 года постройки, которое позже переименовали в «Князь Владимир». Оно оборудовано четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе «шведский стол», кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли. На судне находятся 360 пассажирских кают. Оно рассчитано на 940 пассажиров.

Круизный лайнер "Князь Владимир". Тестовый рейс Сочи - Крым.Видео: Marsat. Morsviazsputnik/ Youtube

ИСТОЧНИК KP.RU