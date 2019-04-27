Вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера выпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-27T09:46:56+03:00

Однако его по-прежнему обвиняют в превышении должностных полномочий [видео]

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Заммэра Сочи Ивана Бомбергера освободили из-под стражи. А все потому, что истек предельный срок содержания, который по преступлениям средней тяжести, к которым относится «Превышение должностных полномочий», - 6 месяцев.

- Полгода прошли, - сказал адвокат вице-мэра Наталья Митусова. - Следствие попыталось выйти с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, но суд отказал.

Однако стоит отметить, что Ивана Бомбергера по-прежнему обвиняют в превышении должностных полномочий, а потому ему избрали другую меру пресечения в виде подписки о явке по вызову следствия. Кроме того, суд отстранил его от должности на период предварительного расследования до июля.

- Будем заявлять о прекращении производства по уголовному делу, - добавила адвокат.

Напомним, в апреле 2018 года администрация Сочи заметно опустела. Были арестованы сразу несколько чиновников, а также застройщики. Правда, тогда Иван Бомбергер оказался вне подозрений и даже умудрился сохранить свою должность в сфере жилищного строительства курорта.

Однако 24 октября в его квартире прошли обыски. А позже стало известно, что Бомбергера задержали. По данным следствия, чиновник превысил свои полномочия, выдав разрешение на строительство при отсутствии законных оснований. Он дал «добро» на возведение многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач. Таким образом, создавалась угроза возникновения ЧС и прекращения подачи электроэнергии.

Силовиков также заинтересовала покупка квартиры самим вице-мэром несколько лет назад. За 90 квадратных метров элитной недвижимости на черноморском побережье он по документам заплатил всего миллион рублей.

Арест вице-мэра Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU