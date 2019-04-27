В Сочи перекроют движение из-за пасхального крестного хода

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-27T19:00:04+03:00

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В центре Сочи временно изменится схема движения транспорта. Причина тому - крестный ход, посвященный празднованию Пасхи.

Шествие пройдет в субботу, 4 мая. В этот день с 9:30 до 13:00 ограничат движение машин на улицах Госпитальной, Цюрупы и Красноармейской до пересечения с Виноградной, в Ривьерском переулке до пересечения с улицей Егорова. А также перекроют улицы Воровского и Поярко до пересечения с Курортным проспектом.

- Кроме того, на время прохождения Крестного хода изменятся схемы движения маршрутов №1, 4, 6, 7, 14, 24, 25, 30, 36, 38, 75, 77, 92, 94, 102, 104, 119, 169, - поясняют «КП» - Кубань» в сочинской администрации. - Маршруты № 2, 13, 19, 22, 41, 43, 87, 95 и 98 будут осуществлять движение без заезда на остановочный пункт «Платановая аллея».

На время перекрытия приостановится движение на маршрутках № 11, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU