На рынке Новороссийска нашли пропавшего 11-летнего школьника

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-27T10:40:48+03:00

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В Новороссийске полиция нашла пропавшего 11-летнего мальчика. Напомним, 24 апреля он вышел из школы №8, расположенной на Мысхакском шоссе, около 13:30 после окончания занятий, но домой так и не вернулся.

Мать пропавшего подростка в тот же день забила тревогу. Женщина сообщила об исчезновении ребенка правоохранителям. На поиски мальчика был ориентирован весь личный состав полиции Новороссийска. Также подключились казаки, волонтеры и дружинники.

Мальчика обнаружили на одном из новороссийских рынков. Где был школьник все это время и почему сбежал, пока неизвестно. Но самое главное, говорят правоохранители, мальчик жив и здоров.

- Полицейские передали ребенка родителям и провели с ними профилактическую беседу, сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU