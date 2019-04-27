Погода на Пасху в Краснодарском крае: температура воздуха прогреется до +26

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-27T10:10:20+03:00

Правда, погода на Пасху в Краснодарском крае может испортиться

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Согласно прогнозам синоптиков, на православную Пасху, 28 апреля, жителей Кубани ждет теплая погода. Да такая, что будет напоминать лето.

- 27 и 28 апреля температура воздуха днем прогреется до 26-28 градусов, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На Азовском побережье и на юго-восточных предгорьях края - 24 градуса тепла.

А все потому что в крае будет солнечно, правда, местами все же возможны осадки. В предгорных районах и горах края днем и вечером 27 апреля ожидается кратковременный дождь и гроза. Ночью и утрами прогнозируется туман.

На Черноморском побережье в субботу, 27 апреля, осадки не прогнозируются. Небольшой дождь ожидается в ночь на 28 апреля в Туапсинском районе.

- Что касается ветра, то 27 апреля на территории края порывы северо-восточного ветра достигнут 6-11 метров в секунду, - говорят синоптики. - 28-го числа ветер ожидается юго-западный, западный 5-10 метров в секунду.

В Краснодаре в выходные дни ожидается ясная погода. Ветер слабый - до трех метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 24 градуса тепла, а днем отметки упадут до +10. Так что не спешите прятать легкие куртки.

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ИСТОЧНИК KP.RU