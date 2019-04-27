2019-04-27T12:12:13+03:00
Происшествия

В Тимашевске мужчина едва не задохнулся из-за оставленной на плите сковороде

Его вытащили спасатели
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы «Кубань-СПАС».Фото: пресс-службы «Кубань-СПАС».
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Инцидент произошел накануне вечером в Тимашевске. Жители частных домов на улице Свободы заметили, что у соседа валит дым. Обеспокоившись, они вызвали спасателей. Как оказалось, не зря. Хозяин дома уснул, позабыв о том, что оставил включенную плиту и сковородку с едой на ней.

- Прибыв по адресу, спасатели увидели, что из окон частного дома идет черный дым, - рассказывают в пресс-службе аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС». - Забежав в жилище, мы увидели, что полу лежал хозяин дома, он был без сознания.

Спасатели устранили источник задымления, тем самым предотвратив распространение огня. Пострадавшего они вынесли на улицу, там его привели в чувства.

Надышавшегося дымом мужчину передали врачам скорой помощи.

- Его жизни ничего не угрожает, - добавили в пресс-службе аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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