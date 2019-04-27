В Новороссийске полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали дети
ДТП случилось ночью в субботу, 27 апреля, на трассе Краснодарского края. В 01:45 водитель за рулем Ford Focus ехал по Анапскому шоссе в Новороссийске. По предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения и врезался с отечественной легковушкой.
Удар был настолько сильным, что вытащить пострадавших очевидцам трагедии не удалось. На помощь вызвали спасателей.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
- При помощи гидравлических инструментов извлекали из автомобиля двух человек... Тяжелое ДТП, тяжелые последствия, - пояснил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
Всего же в результате аварии пострадали шесть человек. Четыре пассажира отечественной легковушки, в том числе маленький ребенок, а также двое людей, ехавших в Ford Focus, получили серьезные травмы.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
- Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Водитель ВАЗ 21099 скончался на месте происшествия от полученных травм.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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