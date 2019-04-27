2019-04-27T18:03:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре приезжий подшофе сломал череп соседу по квартире

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Об этом случае краснодарские полицейские узнали от врачей больница, куда госпитализировали 39-летнего уроженца Оренбургской области. У мужчины был серьезные перелом основания черепа. Травму эту пострадавший получил по встречи со своим приятелем, с которым снимал жилье на улице Горького.

В тот день 30-летний мужчина пришел домой и начал распивать спиртное. В какой-то момент ему не понравились громкие высказывания товарища. Началась словесная перепалка, а позже в ход пошли кулаки.

- Мужчина несколько раз ударил оппонента по голове, - говорят «КП» - Кубань» в УМВД по Краснодару. - Шум услышали соседи, которые сообщили о драке владельцу жилья. Хозяин вызвал скорую.

Задержали драчуна в доме в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее он был судим за грабеж. В Краснодар он, как и его приятель, приехали пару месяцев назад из Оренбургской области на заработки. А познакомились они во время работы на одной из строек.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы, - добавляют в УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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