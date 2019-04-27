В Сочи за один день сравняют с землей 34 незаконных магазина и ларька

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-27T16:12:40+03:00

Решение об их сносе было подписано еще 25 июля 2016 года.

В списке на снос - магазины, аптека и даже тир

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В городе-курорте основательно готовятся к летнему сезону. 20 мая у муниципалитета намечается масштабная работа - снос незаконных торговых объектов в районе Адлерского курортного городка.

Согласно уведомлению администрации Сочи, за один день на территории сравняют с землей 34 самовольных торговых постройки. В список попали различные продуктовые магазины и ларьки с сувенирами, аптека и даже стрелковый тир.

- Все эти объекты сносятся из-за того, что находятся на земельных участках, не предназначенных для них, а также на участках отвода инженерных сетей, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинской администрации. - Решение об их сносе было подписано еще 25 июля 2016 года.

Полный перечень незаконных построек можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU