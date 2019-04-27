В Краснодаре 30 студентов получили именные стипендии главы города

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-27T11:02:36+03:00

Каждый месяц они будут получать прибавку - две тысячи рублей

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За усердную работу сразу 30 краснодарских студентов получат прибавку. Эти ребята стали обладателями специальной стипендии главы города. Каждый месяц в течение года лауреатам будут перечислять по 2 175 рублей, разумеется, помимо основной стипендии.

- Каждый год в это время мы присуждаем именные стипендии, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Если вы не только отлично учитесь, но и активно участвуете в общественной жизни города, в волонтерском движении, трудитесь в студенческих советах и профкомах, то мы готовы помогать и поддерживать.

Стоит сказать, что стипендию самым активным присуждают уже в десятый раз.

В 2019 году заявки на конкурс подали более 60 человек, но лишь половина из них вошла в число победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU