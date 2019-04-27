«Краснодар» поборется за третье место в Лиге Чемпионов
В воскресенье, 28 апреля, на стадионе ФК «Краснодар» пройдет один из самых ожидаемых матчей. На поле встретятся «быки» и столичный ЦСКА, чтобы побороться за третье место в Лиге Чемпионов.
В турнирной таблице соперники соседствуют. Москвичи с 44 баллами занимают третью строчку, а краснодарцы, у которые на одно очко меньше, - четвертую.
Поскольку у ЦСКА небольшое преимущество, ничья для москвичей - приемлема. Но в таком случае команде в оставшихся матчах придется идти без ошибок.
Напомним, ранее команды встречались на поле 17 раз.
- Пять из этих игр закончились победой «черно-зеленых», семь – в пользу армейцев и пять – вничью, - пояснили в пресс-службе ФК «Краснодар». - Предыдущий матч с ЦСКА текущего турнира РПЛ «быки» выиграли. Счет - 2:1.
Стоит отметить, что букмекеры оценивают шансы футбольного клуба «Краснодар» на победу в предстоящем матче с ЦСКА выше, чем у московской команды.
Кто из команд в следующем сезоне составит компанию «Зениту» и «Локо» в Лиге Чемпионов, решит исход матча. Начало в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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