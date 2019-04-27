2019-04-27T17:18:06+03:00
Происшествия

В горах Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

Жителей и гостей курорта просят не выходить в горы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Сочинская администрация опубликовала объявление из-за угрозы схода лавин.

- С 24 по 27 апреля в горах Краснодарского края выше 2500 метров над уровнем моря - лавиноопасно, - написано в сообщении. - В горах курорта выше 1500 метров – также есть угроза схода лавин.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

БУДЬ В КУРСЕ

Спасатели рекомендуют жителям края не выходить в горы в снегопад и непогоду. Находясь на высоте, следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин.

Как вести себя при лавионоопасности.

- Сомнительный склон пересекайте по одному, не останавливаясь.

- Старайтесь двигаться по гребню хребта. Не выходите на выступ карниза.

- Если вы видите след сошедшей лавины, знайте - рядом может сойти такая же лавина.

- Если снег начинает двигаться вниз достаточно высоко над вами, немедленно переместитесь в сторону и закрепитесь в безопасном месте.

- Попав в лавину в самом начале, любой ценой удерживайтесь на склоне - за деревом, за скальным выступом. Повернитесь спиной к лавине, воткните глубоко в снег палки, обопритесь на них, пригнитесь и попытайтесь пропустить снег вокруг себя.

- Если лавина все-таки настигла, закройте чем угодно нос и рот от снежной пыли. Попытайтесь держаться как можно ближе к поверхности снега. Используйте навыки плавания, чтобы "вынырнуть" на поверхность.

- В момент торможения лавины старайтесь выбраться на поверхность или хотя бы приблизиться к ней.

- Если подняться не удается, необходимо как можно дальше отгрести снег от лица, по возможности создать себе в снегу воздушную камеру и стараться разрушать ледяную корочку, образующуюся на ее внутренней поверхности.

АЛЛО!

В случае ЧС необходимо звонить по телефону 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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