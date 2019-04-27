На Кубань прибыл благодатный огонь: в аэропорту его встречали сотни верующих

СЕГОДНЯ 22:48 2019-04-27T22:49:19+03:00

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Аэропорт Краснодара трудно удивить, и все же люди в черных одеждах со свечками в руках - явление экзотичное, но вполне объяснимое. В кубанскую столицу привезли Благодатный огонь. Паломническая делегация доставила его чартерным рейсом.

Фото: администрации Краснодарского края.

За несколько часов до прибытия самолета с частицей Благодатного огня в аэропорту Краснодара начали собираться встречающие.

Священнослужители всех епархий Кубанской Митрополии зажгли лампады от Благодатного огня.

Фото: администрации Краснодарского края.

- До окончания праздничного богослужения они доставят частицу святыни в храмы всех муниципальных образований края, - сообщают в администрации региона.

Фото: администрации Краснодарского края.

СПРАВКА «КП»

Благодатный огонь – это огонь, который ежегодно «сходит» из Гроба Господня в Великую субботу, накануне празднования Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

ИСТОЧНИК KP.RU