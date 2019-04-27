На Кубань прибыл благодатный огонь: в аэропорту его встречали сотни верующих
Аэропорт Краснодара трудно удивить, и все же люди в черных одеждах со свечками в руках - явление экзотичное, но вполне объяснимое. В кубанскую столицу привезли Благодатный огонь. Паломническая делегация доставила его чартерным рейсом.
Фото: администрации Краснодарского края.
За несколько часов до прибытия самолета с частицей Благодатного огня в аэропорту Краснодара начали собираться встречающие.
Священнослужители всех епархий Кубанской Митрополии зажгли лампады от Благодатного огня.
Фото: администрации Краснодарского края.
- До окончания праздничного богослужения они доставят частицу святыни в храмы всех муниципальных образований края, - сообщают в администрации региона.
Фото: администрации Краснодарского края.
СПРАВКА «КП»
Благодатный огонь – это огонь, который ежегодно «сходит» из Гроба Господня в Великую субботу, накануне празднования Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.
ИСТОЧНИК KP.RU