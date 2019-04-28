Губернатор Кубани на пасхальную службу пришел с супругой

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-28T08:24:26+03:00

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Во всех храмах Кубани минувшей ночью прошли праздничные богослужения. Свято-Екатерининском соборе Краснодара пасхальную службу возглавил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

На праздничную литургию приехал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с супругой. Вместе с главой Кубани на службе присутствовали его замы, мэр столицы Краснодарского края Евгений Первышов, депутаты Заксобрания, казаки. Кстати, главный казак края Николай Долуда пасхальную службу отстоял в войсковом соборе Александра Невского.

Пасхальная служба состоялась после встречи благодатного огня и крестного хода.

- Пасха для верующих — величайший день. Он объединяет, очищает душу и дарит нашим сердцам особую радость,- написал у себя в Твиттере Вениамин Кондратьев. - Пусть в каждой семье царит мир, любовь и согласие. Христос Воскресе!

28 апреля, в день Светлой Пасхи, праздничные службы проходят в 500 храмах региона. В них же можно освятить куличи и пасхальные яйца.

ИСТОЧНИК KP.RU