В Краснодаре покажут оружие Победы

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-28T10:16:03+03:00

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В Краснодаре накануне 9 мая открылась уникальная выставка, на которой представлено оружие, которым ковалась победа в Великой Отечественной войне. Развернулась экспозиция в настоящем бомбоубежище, которое находится рядом с краснодарским железнодорожным вокзалом.

Юным посетителям музея рассказали об оружииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- На базе нашего до 20 мая будут проводиться выставки «Оружие Победы» и «Эхо войны», - рассказали сайту «КП»-Кубань» в музее экспериментальной археологии ЭОНОС. – Так же у нас проходят лекции об оружие, а еще рассказываем о том, как была налажена связь на войне, медицина.

В экспозиции представлены образцы оружия Красной армии, Вермахта и союзников: ручные гранаты, мины, артиллерийские боеприпасы. А еще средств связи, медицинские инструменты.

- Все предметы деактивированы, согласно требованиям закона, при этом доступны для осмотра, - пояснили в музее.

Лекции об оружии длятся час.

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ИСТОЧНИК KP.RU