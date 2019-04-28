На территории шифровального училища в Краснодаре устроили стрельбу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-28T11:36:34+03:00

Военные говорят, что перестрелка была в рамках учений

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Видео, на котором мужчина в защитного цвета штанах и темной кофте ходит по крыше и стреляет из автомата, появилось накануне в сети. На кадрах мужчина ходит с оружием и несколько раз стреляет на территории военного училища имени Штеменко, которое в народе называют «шифровальным». Так готовят связистов Минобороны.

В соцсетях начали ролик активно обсуждать, а сами военные поспешили успокоить:

- Это были учения по противодействию террору, - прокомментировали в Министерстве обороны. – А стреляли холостыми патронами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705819" frameborder="0"></iframe> Стрельба на территории военного училища в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU