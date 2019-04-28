На территории шифровального училища в Краснодаре устроили стрельбу
Военные говорят, что перестрелка была в рамках учений
Фото: youtube.com
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Видео, на котором мужчина в защитного цвета штанах и темной кофте ходит по крыше и стреляет из автомата, появилось накануне в сети. На кадрах мужчина ходит с оружием и несколько раз стреляет на территории военного училища имени Штеменко, которое в народе называют «шифровальным». Так готовят связистов Минобороны.
В соцсетях начали ролик активно обсуждать, а сами военные поспешили успокоить:
- Это были учения по противодействию террору, - прокомментировали в Министерстве обороны. – А стреляли холостыми патронами.
Стрельба на территории военного училища в Краснодаре.
ИСТОЧНИК KP.RU