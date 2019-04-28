Губернатор Кубани поздравил земляков с Пасхой

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-28T12:05:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Краснодарского края обратился к кубанцам с пасхальным поздравлением.

– В нашем регионе укреплению православных традиций, нравственному воспитанию подрастающего поколения, возрождению истинных духовных ценностей уделяется особое внимание. Это прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания Кубани, залог мира и благополучия всей страны, – говорится в послании Вениамина Кондратьев. - Пасха – величайший христианский праздник, главное событие в жизни церкви и миллионов верующих. Поздравляю жителей Кубани с этим светлым праздником. Желаю всем кубанским семьям взаимопонимания и гармонии, здоровья, счастья, бодрости духа и терпения.

Губернатор Кубани встретил Пасху в главном соборе Краснодара. На праздничную службу он приехал вместе с супругой и своими заместителями.

Присутствовали в храме и казаки.

ИСТОЧНИК KP.RU