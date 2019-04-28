2019-04-28T12:05:31+03:00
Общество

Губернатор Кубани поздравил земляков с Пасхой

Глава края пожелал здоровья и бодрости духа
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Губернатор Краснодарского края обратился к кубанцам с пасхальным поздравлением.

– В нашем регионе укреплению православных традиций, нравственному воспитанию подрастающего поколения, возрождению истинных духовных ценностей уделяется особое внимание. Это прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания Кубани, залог мира и благополучия всей страны, – говорится в послании Вениамина Кондратьев. - Пасха – величайший христианский праздник, главное событие в жизни церкви и миллионов верующих. Поздравляю жителей Кубани с этим светлым праздником. Желаю всем кубанским семьям взаимопонимания и гармонии, здоровья, счастья, бодрости духа и терпения.

Губернатор Кубани встретил Пасху в главном соборе Краснодара. На праздничную службу он приехал вместе с супругой и своими заместителями.

Присутствовали в храме и казаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тихорецком районе собутыльник украл у знакомой 30 000 рублей
На территории шифровального училища в Краснодаре устроили стрельбу
В Краснодаре покажут оружие Победы
Губернатор Кубани на пасхальную службу пришел с супругой
На Кубань прибыл благодатный огонь: в аэропорту его встречали сотни верующих
В Сочи перекроют движение из-за пасхального крестного хода
В Краснодаре приезжий подшофе сломал череп соседу по квартире
В горах Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин
В Сочи за один день сравняют с землей 34 незаконных магазина и ларька
Лайнер «Князь Владимир» отправится в первый рейс 12 мая
В Белореченске займутся производством сладкой газировки
«Краснодар» поборется за третье место в Лиге Чемпионов
В Тимашевске мужчина едва не задохнулся из-за оставленной на плите сковороде
В Краснодаре 30 студентов получили именные стипендии главы города
На рынке Новороссийска нашли пропавшего 11-летнего школьника
Погода на Пасху в Краснодарском крае: температура воздуха прогреется до +26
В Новороссийске полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали дети
Вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера выпустили из СИЗО
Под Краснодаром столкнулись две фуры
На Кубани подростка убило током на железной дороге
Из Анапы станет проще добраться до Крыма
На Кубани продолжат ремонтировать учреждения культуры
В Краснодаре вор уснул на месте преступления
Краснодар купил 27 новых трамваев
Краснодар получил деньги на выкуп детсадов в муниципальную собственность
Мать, избивавшую свою 4-месячную дочь, осудили на 5,5 лет тюрьмы