В Тихорецком районе собутыльник украл у знакомой 30 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-28T13:58:18+03:00

Ему свет до 6 лет лишения свободы

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В полицию обратилась жительница Тихорецкого района. Она написала заявление о краже.

- Женщина пояснила, что ночью из ее квартиры пропали 30 тысяч рублей, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, накануне кражи женщина позвала к себе в гости 35-летнего знакомого. В ее квартире пара употребляла алкогольные напитки. А потом оба пошли к соседям, которые позвали их к себе в гости. А дверь в квартиру женщина не закрыла.

- Этот гость вернулся в квартиру, пока хозяйки не было и украл деньги, - говорят в полиции. - Мужчину нашли после того, ка провели оперативно-разыскные мероприятия. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.

За кражу 30 тысяч рублей жителю Тихорецкого района грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU