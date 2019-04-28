В аварии на трассе Краснодар-Ейск погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-28T14:55:54+03:00

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Авария случилась на трассе Краснодар-Ейск 27 апреля в 20:40 часов в районе Тимашевска. Здесь столкнулись ВАЗ-2114 и фургон Volkswagen.

- В результате ДТП погиб 34-летний мужчина из отечественного автомобиля, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края. – Еще один мужчина, который находился в «четырнадцатой», получил тяжелые травмы и его доставили в больницу. Ему 23 года.

32-летний водитель иномарки отделался легкими ссадинами и отказался от госпитализации.

А тем временем в Новороссийске полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали дети. ДТП случилось на Анапском шоссе города-героя. Ford Focus выехал на полосу встречного движения и врезался с отечественной легковушкой. В аварии пострадали шесть человек. Четыре пассажира отечественной легковушки, в том числе маленький ребенок, а также двое людей.

ИСТОЧНИК KP.RU