В Анапе по ТЦ за девушкой гонялись с автоматами
В торгово-развлекательном центре Анапы из супермаркета девушка украла бутылку со спиртным напитком и спряталась с ней в туалете торгового центра. О краже сообщили сотрудникам частного охранного агенства и полиции. За девушкой пришли полицейские и сотрудники Росгвардии. Все были в форме и с оружием, предположительно АКСУ.
Как сообщает издание «Анапское Черномрье», правоохранительные органы сначала уговаривали девушку выйти и проехать с ним, но потом посетительница ТРЦ выскочила из туалета и побежала от сотрудников полиции и Росгвардии вниз по эскалатору.
- За ней устроили погоню ребята в камуфляже, а охрана торгово-развлекательного центра выключила эскалатор, чтобы поймать беглянку, - сообщают очевидцы погони.
Девушку в итоге задержали. Сейчас с ней работает полиция.
- Ведется проверка по данному факту, - сообщили в полиции Новороссийска.
ИСТОЧНИК KP.RU