В Анапе по ТЦ за девушкой гонялись с автоматами

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-28T16:09:25+03:00

По предварительным данным, она украла бутылку алкоголя из супермаркета

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В торгово-развлекательном центре Анапы из супермаркета девушка украла бутылку со спиртным напитком и спряталась с ней в туалете торгового центра. О краже сообщили сотрудникам частного охранного агенства и полиции. За девушкой пришли полицейские и сотрудники Росгвардии. Все были в форме и с оружием, предположительно АКСУ.

Как сообщает издание «Анапское Черномрье», правоохранительные органы сначала уговаривали девушку выйти и проехать с ним, но потом посетительница ТРЦ выскочила из туалета и побежала от сотрудников полиции и Росгвардии вниз по эскалатору.

- За ней устроили погоню ребята в камуфляже, а охрана торгово-развлекательного центра выключила эскалатор, чтобы поймать беглянку, - сообщают очевидцы погони.

Девушку в итоге задержали. Сейчас с ней работает полиция.

- Ведется проверка по данному факту, - сообщили в полиции Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU