В молодежном первенстве России ЦСКА обыграл «Краснодар»

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-28T17:45:27+03:00

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В матче 26-го тура молодежного первенства России футбольный «Краснодар» встречался с командой ЦСКА. Игра проходила в столице Кубани. Быки так и не смогли забить на одного гола в ворота противника. Счет встречи - 0:2 в пользу армейцев.

У ЦСКА отличились Виталий Жиронкин и Иван Захаров. Первый распечатал ворота «Краснодара» на восьмой минуте, второй отправил мяч на 66 минуте.

Сейчас ЦСКА лидирует в турнирной таблице, команда набрала 64 очка. «Краснодар» же находится на шестом месте, у него в активе 47 баллов.

А в 19:00, 28 апреля основной состав «Краснодара» встретится на домашнем поле с армейцами. Игра пройдет на стадионе быков. В российской Премьер-Лиге ЦСКА находится на третьем месте, «Краснодар» - на четвертой строчке турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU