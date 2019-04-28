В Крыловском районе от наряда ДПС пытался скрыться пьяный водитель

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-28T17:52:04+03:00

Мужчина же второй раз привлекается за нарушение правил

Изменить размер текста: A A

Автомобиль жителя Крыловского района останавливали сотрудники ДПС, когда находились на трассе. Но на указанный сигнал припарковаться у обочины водитель не отреагировал и помчался дальше. Полицейские начали преследовать нарушителя. И когда остановили все-таки его, водитель оказался пьян.

- В отношении водителя составили административный протокол за «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации», - пояснили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Но когда прошла проверка, выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело за «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», водителю грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU