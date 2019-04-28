В Славянском районе мужчина украл электроинструменты

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-28T18:32:43+03:00

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Житель Славянского района хранил электроинструменты в сарае, который находится во дворе его дома. Но когда пришел за ними, не нашел. И тогда он обратился в полицию с заявлением о краже.

- Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, проверили по месту жительства лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий по подозрению в совершении хищения задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Оказывается, вор уже успел часть инструмента продать своему знакомому. А сварочный аппарат и дрель – не успел.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу. За решеткой мужчина может провести до пяти лет. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU