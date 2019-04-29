«Краснодар» победил ЦСКА в матче РПЛ

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-29T07:22:50+03:00

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В матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал ЦСКА и одержал победу со счетом 2:0. Встреча двух команд прошла 28 апреля на стадионе «быков».

Хозяева поля вышли вперед уже на 7 минуте. В ворота ЦСКА забил полузащитник Даниил Уткин. Это его первый гол за основную команду. После перерыва, на 55 минуте, второй мяч забил Дмитрий Стоцкий.

В финале встречи соперники стали активнее атаковать, но забить так и не смогли. В итоге матч «Краснодар» - ЦСКА завершился со счетом 2:0.

Победа над ЦСКА позволила «Краснодару» обойти московский клуб в турнирной таблице РПЛ и вернуться на третье место. «Быки» с 46 набранными очками в активе опережают армейцев на два балла.

Напомним, в молодежном первенстве России ЦСКА обыграл «Краснодар». Встреча прошла в столице Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU