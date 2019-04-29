В Новокубанске возле больницы сгорели два автомобиля
В Новокубанске на пульт дежурного МЧС сообщение о возгорании в районе ЦРБ на улице Карла Маркса поступило в 20:53.
Первые расчеты прибыли на место происшествия уже в 20:57. Специалисты установили, что горят два автомобиля на площади 15 квадратных метров. Возгорание локализовали в 20:59, полностью потушили - в 21:05.
- В тушении задействовали семь человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По сообщениям очевидцев, сгорели два автомобиля скорой медицинской помощи.
Напомним, в Тимашевске мужчина едва не задохнулся из-за оставленной на плите сковороде. Спасатели устранили источник задымления, тем самым предотвратив распространение огня. Пострадавшего они вынесли на улицу, там его привели в чувства. Надышавшегося дымом мужчину передали врачам скорой помощи.
В Новокубанске горят две машины.Видео: ЧП Новокубанск
ИСТОЧНИК KP.RU