В Новокубанске возле больницы сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-29T07:39:24+03:00

В тушении задействовали семь человек и две единицы техники [видео]

Изменить размер текста: A A

В Новокубанске на пульт дежурного МЧС сообщение о возгорании в районе ЦРБ на улице Карла Маркса поступило в 20:53.

Первые расчеты прибыли на место происшествия уже в 20:57. Специалисты установили, что горят два автомобиля на площади 15 квадратных метров. Возгорание локализовали в 20:59, полностью потушили - в 21:05.

- В тушении задействовали семь человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По сообщениям очевидцев, сгорели два автомобиля скорой медицинской помощи.

Напомним, в Тимашевске мужчина едва не задохнулся из-за оставленной на плите сковороде. Спасатели устранили источник задымления, тем самым предотвратив распространение огня. Пострадавшего они вынесли на улицу, там его привели в чувства. Надышавшегося дымом мужчину передали врачам скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705904" frameborder="0"></iframe> В Новокубанске горят две машины.Видео: ЧП Новокубанск

ИСТОЧНИК KP.RU