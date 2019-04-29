2019-04-29T07:39:24+03:00
Происшествия

В Новокубанске возле больницы сгорели два автомобиля

В тушении задействовали семь человек и две единицы техники [видео]
Александра ПОДУШКО
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В Новокубанске возле больницы сгорели два автомобиляВ Новокубанске возле больницы сгорели два автомобиляФото: Архив "КП"
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В Новокубанске на пульт дежурного МЧС сообщение о возгорании в районе ЦРБ на улице Карла Маркса поступило в 20:53.

Первые расчеты прибыли на место происшествия уже в 20:57. Специалисты установили, что горят два автомобиля на площади 15 квадратных метров. Возгорание локализовали в 20:59, полностью потушили - в 21:05.

- В тушении задействовали семь человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По сообщениям очевидцев, сгорели два автомобиля скорой медицинской помощи.

Напомним, в Тимашевске мужчина едва не задохнулся из-за оставленной на плите сковороде. Спасатели устранили источник задымления, тем самым предотвратив распространение огня. Пострадавшего они вынесли на улицу, там его привели в чувства. Надышавшегося дымом мужчину передали врачам скорой помощи.

В Новокубанске горят две машины.Видео: ЧП Новокубанск

ИСТОЧНИК KP.RU

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