В Краснодаре на Главной площади торжественно открыли светомузыкальный фонтан

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-29T08:09:56+03:00

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В краевом центре начался сезон фонтанов. 11 муниципальных объектов и комплексов запустили 28 апреля.

Фото: администрация Краснодара

- На Главной городской площади в преддверии открытия сезона собрались сотни горожан и гостей города. Здесь состоялся большой концерт творческих коллективов. После выступлений артистов начал свою работу фонтан. Зрители наблюдали за рисунками, которые под музыку создают вода и светодиодные фонари, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первым в 13:00 заработал фонтан на главной аллее Чистяковской рощи. Затем в 18:00 - на площади в парке «Городской Сад». В 19:00 запустили фонтаны в сквере Дружбы народов, на Казачьей площади около здания ЗСК, в сквере Маршала Жукова, около Дома книги, у восстановленной Александровской арки, на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне, в сквере «Фестивальном» на пересечение улиц Атарбекова и Тургенева.

Фото: администрация Краснодара

Самые масштабные городские светомузыкальные фонтаны, которые находятся на Главной городской площади и на бульваре рядом с кинотеатром «Аврора», торжественно открыли в 21:00.

После этого водные объекты будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Фото: администрация Краснодара

У светомузыкальных фонтанов на Главной городской площади и перед кинотеатром «Аврора» в пятницу и выходные дни особый график - с 20:30 до 23:00 в музыкальном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU