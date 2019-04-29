В Краснодаре парень на легковушке сбил женщину

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-29T08:38:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В кубанской столице 28 апреля в 12:05 на пересечении улиц Брюсова и Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 20-летний молодой человек находился за рулем автомобиля марки Ford. Он ехал по улице Калинина от Кропоткина в сторону Тургенева. На перекрестке с улицей Брюсова он наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате 51-летняя женщина получила различные травмы и переломы, ее доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.

Напомним, на трассе Краснодар-Ейск 27 апреля в 20:40 в районе Тимашевска произошла авария. Здесь столкнулись ВАЗ-2114 и фургон Volkswagen. В результате ДТП погиб 34-летний мужчина из отечественного автомобиля. Еще один парень, который находился в «четырнадцатой», получил тяжелые травмы и его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU