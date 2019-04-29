Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-29T09:20:10+03:00

У граждан появится возможность отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно

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Роструд 29 апреля напомнил, что в России перед майскими праздниками будет двухдневная рабочая неделя. В связи с празднованием 1 Мая у россиян будут длинные выходные, которые продлятся с 1 по 5 мая. 30 апреля рабочий день сократят на один час.

Следующая неделя тоже будет короткой - трехдневной. 9–12 мая будут выходными.

Напомним, 7 мая в Краснодарском крае объявлено нерабочим днем. Такое постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре на Радоницу традиционно на линии выходят дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы, которые курсируют в сторону городского кладбища. Подобные меры предпринимают и в других муниципалитетах Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU