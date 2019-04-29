Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд 29 апреля напомнил, что в России перед майскими праздниками будет двухдневная рабочая неделя. В связи с празднованием 1 Мая у россиян будут длинные выходные, которые продлятся с 1 по 5 мая. 30 апреля рабочий день сократят на один час.
Следующая неделя тоже будет короткой - трехдневной. 9–12 мая будут выходными.
Напомним, 7 мая в Краснодарском крае объявлено нерабочим днем. Такое постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
В Краснодаре на Радоницу традиционно на линии выходят дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы, которые курсируют в сторону городского кладбища. Подобные меры предпринимают и в других муниципалитетах Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU