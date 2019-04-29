На Кубани пройдет акция образовательного туризма «Повесть леса»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-29T09:54:00+03:00

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В Краснодарском крае состоится акция образовательного туризма «Повесть леса». Она будет посвящена памяти основателя и директора Хадыженской художественной школы Олега Тюменцева. Он писал природу Западного Кавказа и Кубани.

- В рамках пленэра пройдет фотовыставка работ мастера «Судьба художника». Также состоятся традиционные мастер-классы по эстампу, живописи, графике, акварели, художественной фотографии, ландшафтному дизайну и флористике, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участниками могут стать все желающие. Мероприятие стартует в 10:00 на базе санатория «Минеральный».

По итогам пленэра напишут третью глава книги «Повесть леса» - «Весна».

Создавать такую масштабную рукопись туристы, любители и профессиональные художники начали в ноябре прошлого года. В написании второй главы книги - «Зима» приняли участие более 150 почитателей экотуризма.

Напомним, в 2019 году на ремонт учреждений культуры Краснодарского края потратят 37 млн рублей из бюджетов всех уровней. В частности, реконструируют Дома культуры в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком районах и Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU