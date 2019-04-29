СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-29T10:03:52+03:00

В Сочи мужчина убил сына ударом ножа в шею Фото: Архив "КП"

Между родственниками произошла ссора во время застолья

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- В городе-курорте 54-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 31-летнего сына (ч.1 ст.105 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина проживал вместе со своей сожительницей и сыном в одном из домов на улице Дарвина. Днем 12 апреля родственники распивали алкоголь. Во время застолья потерпевший стал оскорблять отца. Между родственниками возник конфликт.

Обвиняемый нанес один удар кухонным ножом в область шеи сына, убив его. После этого мужчина зашел к соседке и рассказал о случившемся. Женщина вызвала скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего.

Подозреваемый находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU