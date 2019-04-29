СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-29T10:19:09+03:00

В начале недели на Кубани ожидаются кратковременные дожди Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Как сообщают краснодарском гидрометцентре, в крае 29 апреля местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, в юго-восточных предгорьях от +2 до +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

На Черноморском побережье без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду.

В Краснодаре 29 апреля без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +22-+24 градусов. Ветер западный, юго-западный до 4-9 метров в секунду.

30 апреля на Кубани сохранятся кратковременные дожди. Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +7…+12 градусов, днем - +15…+20 градусов, местами в южной половине до +23 градусов.

В Краснодаре 30 апреля переменная облачность днем столбики термометров покажут до +23 градусов, ночью до +10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU