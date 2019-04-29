В Краснодаре в ДТП погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-29T10:40:02+03:00

Виновнику аварии может грозить до 5 лет лишения свободы

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В Краснодаре на Западном обходе 28 апреля в 19:40 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 58-летний водитель пассажирского микроавтобуса ехал по улице Карпатской. Он проигнорировал дорожный знак при въезде на Западный обход и не уступил дорогу имевшему преимущество в движении мотоциклисту, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии 34-летний мужчина скончался на месте. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.

По факту аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в кубанской столице 28 апреля в 12:05 на пересечении улиц Брюсова и Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате 51-летняя женщина получила различные травмы и переломы, ее доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU