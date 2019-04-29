В Анапе прошла патриотическая акция «Десант славы»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-29T11:00:58+03:00

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- Под Анапой в селе Варваровка прошла XVI молодежная военно-патриотическая акция «Десант славы». Она посвящена памяти легендарного десанта под командованием Героя Советского Союза, капитана Дмитрия Семеновича Калинина, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В торжественном открытии акции приняли участие ветераны, представители администрации и Совета, общественных организаций. Состоялась историческая реконструкция высадки десанта.

Также работали интерактивные площадки: солдатский привал, тир, выставка экспонатов времен ВОВ, полевая кухня. Волонтеры раздавали всем гостям и участникам георгиевские ленты.

Во время мероприятия состоялись военно-спортивные соревнования. В них участвовали 10 команд. Они выполняли разборку-сборку автомата, бег в противогазах, стрельбу из разных положений, метание гранаты, наложение жгута раненому и другие задания, а в творческом конкурсе демонстрировали вокальные и хореографические данные.

ИСТОЧНИК KP.RU