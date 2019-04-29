СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-29T11:14:31+03:00

Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках инвестфорума в Сочи в 2019 году

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На Кубани в Апшеронском районе открыли комбикормовый завод. Проект о его создании был подписан на инвестфоруме в Сочи в 2019 году.

- Объем инвестиций составил 40 миллионов рублей. На эти деньги возвели комбикормовый завод и построят птицеводческий комплекс, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщили в краевом департаменте инвестиций, уже изготовлена и реализована первая продукция.

– Был приобретен и установлен завод по производству комбикормовой продукции производительностью 4 т/час. Произведены пусконаладочные работы, – прокомментировали в ведомстве.

На возведение птицеводческого комплекса выделят порядка 90 миллионов рублей. Инвестор уже приобрел земельный участок, ведутся переговоры с поставщиками и производителями оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU