В Апшеронском районе открыли комбикормовый завод
На Кубани в Апшеронском районе открыли комбикормовый завод. Проект о его создании был подписан на инвестфоруме в Сочи в 2019 году.
- Объем инвестиций составил 40 миллионов рублей. На эти деньги возвели комбикормовый завод и построят птицеводческий комплекс, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщили в краевом департаменте инвестиций, уже изготовлена и реализована первая продукция.
– Был приобретен и установлен завод по производству комбикормовой продукции производительностью 4 т/час. Произведены пусконаладочные работы, – прокомментировали в ведомстве.
На возведение птицеводческого комплекса выделят порядка 90 миллионов рублей. Инвестор уже приобрел земельный участок, ведутся переговоры с поставщиками и производителями оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU