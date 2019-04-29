В Краснодаре между поселками Лорис и Индустриальный оборудуют переход через железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-29T11:32:49+03:00

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В Кубанской столице между поселками Лорис и Индустриальный оборудуют переход через железнодорожные пути. Сейчас они не соответствуют современным требованиям. Об этом рассказали на встрече с жителями Калининского сельского округа, которую провели глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

- В ближайшие полтора переход будет реконструирован. На нем сделают новое покрытие, установят пандус и светофор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Железнодорожники реконструируют сам переход через рельсы, а мы, со своей стороны, приведем в порядок подходы к нему - заасфальтируем участки дороги с двух сторон, - сказал Евгений Первышов.

На встречу пришли жители сразу нескольких территорий, которые входят в Калининский сельский округ: поселков Индустриального, Краснодарского, Российского, Лазурного.

В населенных пунктах отремонтируют тротуары на 10 участках улиц. В поселке Российском на месте бывшего лагеря «Ивушка» строится школа на 1100 мест. Сейчас рабочие бетонируют фундаментную плиту, проводят армирование и бетонирование технического этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU