В Краснодаре открыли коллективный офис для мам

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-29T11:41:25+03:00

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Новая площадка организована в рамках социального проекта «Мама работает» и предназначена для помощи женщинам, которые хотят учиться и зарабатывать, даже находясь в декретном отпуске. Здесь они могут выбрать себе занятие по душе: учить английский, посещать тематические тренинги, творческие мастер-классы, консультации психолога. Во время таких занятий дети будут находиться под присмотром нянь в игровой детской комнате. За три месяца работы проекта в Краснодаре количество участниц уже превысило 300 человек.

Открыть и оборудовать комнату помогла компания МТС. Она же выступила организатором мастер-класса с известным краснодарским блогером Ириной Паукште, автором youtube-канала «Модные практики».

- Мы живем в такое интересное время, когда благодаря технологиям женщина с ребенком не становится изолированной от мира, а может продолжать заниматься любимым делом, развиваться и даже зарабатывать. И все это без отрыва от воспитания детей. Наш проект демонстрирует всем, что мама в декрете может больше, чем принято думать. И мы рады, что эту идею поддержали и помогли ее реализовать представители бизнеса. Мамы – это движущая сила общества, и возможно наибольшая часть таких женщин смогут приобрести новые навыки и умения, которые помогут им в дальнейшем, - отметила руководитель социального проекта «Мама работает» Екатерина Гончарова.

Отметим, стать участницей проекта может любая женщина с ребенком в возрасте от 1 года до 6 лет. Для этого надо заполнить анкету на mamaw.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU