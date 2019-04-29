В Староминском районе мужчина украл ноутбук и подарил его своему знакомому
В дежурную часть Староминского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее дома крали ноутбук. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что накануне женщина принимала гостей. А когда они ушли, обнаружила пропажу дорогостоящей техники.
По подозрению в совершении кражи по месту проживания правоохранители задержали ранее судимого 24-летнего молодого человека.
- В отделе полиции задержанный рассказал, что ноутбук он подарил своему знакомому, который вскоре добровольно принес его в отдел полиции и отдал сотрудникам уголовного розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU