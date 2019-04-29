СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-29T11:44:07+03:00

В Староминском районе мужчина украл ноутбук и подарил его своему знакомому Фото: Архив "КП"

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В дежурную часть Староминского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее дома крали ноутбук. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что накануне женщина принимала гостей. А когда они ушли, обнаружила пропажу дорогостоящей техники.

По подозрению в совершении кражи по месту проживания правоохранители задержали ранее судимого 24-летнего молодого человека.

- В отделе полиции задержанный рассказал, что ноутбук он подарил своему знакомому, который вскоре добровольно принес его в отдел полиции и отдал сотрудникам уголовного розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU