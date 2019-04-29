Адыгейский писатель Исхак Машбаш получил звание Героя труда России

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-29T11:52:27+03:00

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Указом президента адыгейский поэт и писатель Исхак Машбаш получил звание Героя труда России. Автор более 60 книг, гимна Адыгеи, многих песен, ставших народными, почетный гражданин Майкопа награжден за особые трудовые заслуги перед государством и народом. С почетным званием Исхака Машбаша поздравил глава Адыгеи.

- Эта награда служит свидетельством вклада Исхака Шумафовича в развитие литературного наследия народов страны, сохранение и укрепление межнационального мира и согласия в России. Своим многогранным талантом, литературным творчеством и активной общественной деятельностью Исхак Шумафович прославляет малую родину, весь адыгский народ, пользуется непререкаемым авторитетом и уважением, - заявил Мурат Кумпилов.

ИСТОЧНИК KP.RU