В Сочи определят лучших юных фигуристов Кубани

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-29T12:02:28+03:00

В соревнованиях участвуют девушки и юноши в возрасте от 9 до 14 лет

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- В городе-курорте на базе ФГБУ «Юг Спорт» стартовали краевые соревнования на призы Нины Мозер и Чемпионат региона по фигурному катанию на коньках, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В соревнованиях принимают участие около 150 спортсменов из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Кореновска, Ялты, Севастополя, Московской области.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Юг Спорт», зачеты проводятся в личном первенстве в одиночном катании среди юношей и девушек в возрасте от 9 до 14 лет.

Напомним, в матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал ЦСКА и одержал победу со счетом 2:0. Встреча двух команд прошла 28 апреля на стадионе «быков».

ИСТОЧНИК KP.RU