В Ленинградском районе задержали местных жителей, которые сбывали наркотики

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-29T12:16:43+03:00

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В Ленинградском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о возможной причастности двух местных жителей к незаконному сбыту запрещенных веществ.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задокументировали факт сбыта наркотиков подозреваемыми на территории района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее судимых местных жителей района в возрасте 47 и 52 лет задержали и доставили в отдел полиции. У них изъяли вещество и направили на экспертизу. Он подтвердила, что это N-метилэфедроном общей массой 1,7 грамма.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанные находятся под стражей, им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU