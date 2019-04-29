В Крымске возбудили уголовное дело по факту загрязнения земли опасными химическими веществами

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-29T12:31:46+03:00

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- В Крымском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, с июня 2017 года по октябрь прошлого года одно из предприятий района вывозило химические вещества, образовавшиеся в результате ее хозяйственной деятельности, на земельный участок площадью порядка 135 квадратных метров. Он находится на станции Себедахово станицы Троицкой.

Пробы почвы отправили на исследование. В них нашли превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе серы. В результате окружающей среде и плодородному слою почвы причинен вред. Размер причиненного ущерба составил 405 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU