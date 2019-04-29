В аварии в Кавказском районе пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-29T12:45:54+03:00

Двое из них дети в возрасте 6 и 11 лет

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В Кавказском районе на трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края 28 апреля в 17:10 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 38-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки «Тойота Королла». При обгоне она не выдержала безопасный боковой интервал и въехала в «Шевроле Блейзер». За рулем иномарки находилась 42-летняя женщина. От удара «Шевроле» влетел в грузовик с полуприцепом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и ее четыре пассажира, двое из которых дети в возрасте 6 и 11 лет. Всех госпитализировали больницу.

Ребята не были пристегнутыми и перевозились без детских удерживающих устройств. Женщина привлечена к административной ответственности за нарушение правил транспортировки несовершеннолетних. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани за прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 78 ДТП, в которых 13 человек погибли и 109 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU