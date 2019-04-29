В Краснодаре на проезде Щорса произошел пожар
В кубанской столице 29 апреля в доме на проезде Щорса произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 10:50. На место происшествия выехали пожарные подразделения.
Первые расчеты прибыли в 10:58. Специалисты установили, что произошло возгорание кровли площадью около 50 квадратных метров.
В 11:06 его локализовали на площади около 60 квадратных метров, в 11:09 открытое горение ликвидировали.
- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 11 человек и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Новокубанске возле больницы сгорели два автомобиля. В тушении задействовали семь человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU