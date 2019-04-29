2019-04-29T13:03:28+03:00
Происшествия

В Краснодаре на проезде Щорса произошел пожар

На месте работали 11 человек и 3 единицы техники
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на проезде Щорса произошел пожарВ Краснодаре на проезде Щорса произошел пожарФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В кубанской столице 29 апреля в доме на проезде Щорса произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 10:50. На место происшествия выехали пожарные подразделения.

Первые расчеты прибыли в 10:58. Специалисты установили, что произошло возгорание кровли площадью около 50 квадратных метров.

В 11:06 его локализовали на площади около 60 квадратных метров, в 11:09 открытое горение ликвидировали.

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 11 человек и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новокубанске возле больницы сгорели два автомобиля. В тушении задействовали семь человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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