На Кубани из краевого бюджета направят 1,5 млрд рублей на завершение долгостроев

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-29T15:20:11+03:00

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- На очередной сессии ЗСК приняли закон о выделении из краевого бюджета денег на финансирование долгостроев. Согласно документу, муниципалитетам будут выделяться субсидии для завершения строительства объектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Из краевого бюджета на эти цели планируют направить 1,5 миллиарда рублей.

– С каждым проблемным объектом главы районов и представители районных и городских прокуратур работают буквально в ручном режиме, находятся новые решения и инвесторы. Подчеркну, что такая законодательная практика высоко оценена в правительстве и рекомендована для распространения в других субъектах страны, – прокомментировал Вениамин Кондратьев.

В прошлом году на Кубани совместно с прокуратурой разработали и приняли закон о мерах по защите прав дольщиков. Некоторые долгострои удается завершать за счет инвесторов.

–Однако остается категория инвестиционно непривлекательных домов, на достройку которых сложно найти строительные компании. Считаю, что здесь мы должны искать альтернативные решения, – сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU