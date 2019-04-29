СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-29T13:35:31+03:00

На Кубани мужчину осудят за изготовление и продажу взрывчатки с дистанционным управлением Фото: Архив "КП"

Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей

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На Кубани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Курганинского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и сбыт взрывных устройств).

С 27 августа по 13 сентября прошлого года ранее судимый мужчина у себя дома в станице Родниковской из подручных материалов изготовил взрывчатое вещество с дистанционным управлением.

- Потом он попытался продать устройство за 24 тысячи рублей. Его действия пресекли сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в Курганинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU