В Краснодаре на трамвайные пути упало дерево

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-29T13:50:10+03:00

На месте работают специалисты, которые устраняют повреждения

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В краевой столице 29 апреля в 12:10 на пересечении улиц Коммунаров и Головатого упало дерево, оно парализовало движение трамваев и повредило линию электропередач.

- Движение общественного транспорта на этом участке полностью остановлено. На место выехали специалисты, которые устранят повреждения опоры и уберут дерево с путей, - рассказали в пресс-службе КТТУ .

Только после этого возобновится движение трамваев.

Напомним, в кубанской столице 29 апреля в доме на проезде Щорса произошел пожар. В 11:06 огонь локализовали на площади около 60 квадратных метров, в 11:09 открытое горение ликвидировали.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 11 человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU