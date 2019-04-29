В Краснодаре на трамвайные пути упало дерево
В краевой столице 29 апреля в 12:10 на пересечении улиц Коммунаров и Головатого упало дерево, оно парализовало движение трамваев и повредило линию электропередач.
- Движение общественного транспорта на этом участке полностью остановлено. На место выехали специалисты, которые устранят повреждения опоры и уберут дерево с путей, - рассказали в пресс-службе КТТУ .
Только после этого возобновится движение трамваев.
Напомним, в кубанской столице 29 апреля в доме на проезде Щорса произошел пожар. В 11:06 огонь локализовали на площади около 60 квадратных метров, в 11:09 открытое горение ликвидировали.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 11 человек и три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU