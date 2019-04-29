2019-04-29T13:51:16+03:00
Общество

ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 29 апреля ВТБ улучшает условия по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми. Базовая ставка по ней на весь срок кредита теперь составляет 5% годовых.

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок.

Ставка 5% годовых действует при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей — в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов - старший вице-президент ВТБ, отметил: «В апреле Правительство внесло изменения в программу ипотеки с господдержкой, направленные на повышение ее привлекательности и доступности для семей с детьми. При том, что рекомендуемая ставка в рамках данного проекта составляет 6%, ВТБ предоставляет по своей программе особые условия и устанавливает процентную ставку в размере 5%».

На долю ВТБ приходится треть от общего числа выданных кредитов в рамках данной программы в России. На данный момент банк оформил более 1700 ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут фестиваль русской народной культуры
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
По Новороссийску будет курсировать «Культурный троллейбус»
«БКС Брокер» появился в приложении «Яндекс.Деньги»
На Кубани осудили педофила-убийцу
Краснодарец напал на собутыльника с газовым баллончиком
Судью из Анапы лишили полномочий
В Сочи на автомойке прогремел взрыв
Бюджет Кубани пополнился на 61 млрд рублей
В центре Краснодара перекроют несколько улиц
В краснодарском микрорайоне «Панорама» сдан последний дом
В Краснодаре на трамвайные пути упало дерево
На Кубани мужчину осудят за изготовление и продажу взрывчатки с дистанционным управлением
На Кубани из краевого бюджета направят 1,5 млрд рублей на завершение долгостроев
В Краснодаре на проезде Щорса произошел пожар
В аварии в Кавказском районе пострадали пять человек
В Крымске возбудили уголовное дело по факту загрязнения земли опасными химическими веществами
В Ленинградском районе задержали местных жителей, которые сбывали наркотики
В Сочи определят лучших юных фигуристов Кубани
Адыгейский писатель Исхак Машбаш получил звание Героя труда России
В Староминском районе мужчина украл ноутбук и подарил его своему знакомому
В Краснодаре открыли коллективный офис для мам
В Краснодаре между поселками Лорис и Индустриальный оборудуют переход через железнодорожные пути
В Апшеронском районе открыли комбикормовый завод
В Анапе прошла патриотическая акция «Десант славы»
В Краснодаре в ДТП погиб мотоциклист