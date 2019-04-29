В краснодарском микрорайоне «Панорама» сдан последний дом

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-29T13:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне пасхального воскресения, 27 апреля, ключи от своих квартир получили новоселы последнего, 30-го литера «Панорамы». Группа компаний «ЮгСтройИнвест» устроила в эту честь традиционный грандиозный праздник.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Это субботнее утро стало особенным сразу для 537 семей. Дети играли с аниматорами, резвились на батутах и угощали друг друга бесплатным мороженым. У взрослых же было время ознакомиться с благоустройством территории под виртуозные соло аккордеониста и зажигательные песни известной краснодарской артистки. Новоселы знакомились с соседями за фуршетом в зоне барбекю, и, конечно же, получали заветные ключи от своих новых квартир.

«Здесь жить очень комфортно. Инфраструктура такая, что каждому найдется, чем заняться. Все поблизости – и детские площадки, и спортивные. Хочешь – баскетболом занимайся, хочешь – теннисом. Сразу видно, что люди, которые строили микрорайон, делали это с душой, за это отдельное спасибо», – делится впечатлениями семья Жабиевых.

В Краснодаре микрорайон “Панорама” стал родоначальником идеи комплексной застройки. Здесь учли все для комфортной жизни. В шаговой доступности у новоселов есть зеленые аллеи, теннисный корт, антивандальные тренажеры, остановки общественного транспорта. Кроме того, в жилом комплексе имеется 3 детских сада, медицинский кабинет, отделение почты и полиции, множество игровых площадок и спортивных объектов, зоны барбекю и просторные аллеи с зоной Wi-fi.

«От имени генерального директора Иванова Юрия Ивановича и от всего коллектива группы компаний “ЮгСтройИнвест” хочу поздравить всех новоселов с этим замечательным праздником. “Панорама” была нашим первым проектом в Краснодаре и сегодня, 30м литером мы завершаем его, – рассказывает Игорь Кобозев, начальник по строительству ГК «ЮгСтройИнвест». – Мы рады, что микрорайон получился именно таким - уютным и комфортным. Краснодарцы высоко оценили наши старания, это дает нам силы строить планы на дальнейшие перспективы и думать о развитии компании».

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Имя застройщика стало для краснодарцев настоящим гарантом надежности. За восемь лет работы присутствия компании в кубанской столице было возведено более 1 000 000 квадратных метров жилья, а 100 % домов были введены в эксплуатацию с опережением сроков. Такой подход к строительству довольно быстро оценили горожане, и микрорайон “Панорама” стал одним из самых востребованных.

Сегодня компания «ЮгСтройИнвест» входит в число крупнейших застройщиков страны и является обладателем множества наград, в числе которых «Надежный застройщик России». В кубанской столице ЮСИ возводит еще один молодой микрорайон «Губернский», в котором за три года построили 11 домов, детский сад, и самую большую и оснащенную в городе школу на 1550 мест. А уже совсем скоро свои двери откроет современный садик на 300 мест с ясельными группами.

ИСТОЧНИК KP.RU