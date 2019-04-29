2019-04-29T14:07:33+03:00
Общество

В центре Краснодара перекроют несколько улиц

Это связано с празднованием Дня весны и труда
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре из-за проведения демонстрации на 1 мая и планирующимися массовыми гуляниями ограничат движение. В частности будет перекрыта Красная и прилегающие улицы.

- Чтобы обеспечить безопасность участников шествия, принято решение о закрытии для движения нескольких участков улиц в Центре города, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием, заранее планировать маршрут поездки, а также следовать предписаниям установленных временных знаков.

Напомним, сегодня в краевой столице на пересечении улиц Коммунаров и Головатого упало дерево, оно парализовало движение трамваев и повредило линию электропередач. Движение общественного транспорта на этом участке полностью остановлено. На место выехали специалисты, которые устранят повреждения опоры и уберут дерево с путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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