2019-04-29T14:41:09+03:00
Экономика

Бюджет Кубани пополнился на 61 млрд рублей

Такая сумма поступила в первом квартале 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В первом квартале 2019 года в бюджет Краснодарского края поступил 61 миллиард рублей. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составил 106,6%.

- По итогам года в бюджет региона планируется собрать не менее 280 млрд рублей. Это позволит краю выполнить все социальные обязательства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Основными статьями доходов регионального бюджета являются акцизы за нефтепродукты, налог на имущество организаций и продажа земли.

Стоит добавить, что с начала года экономика Кубани показывает рост. В частности, хорошие показатели отмечаются в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении продукции и промышленности.

Добавим, на очередной сессии ЗСК приняли закон о выделении из краевого бюджета денег на финансирование долгостроев. Согласно документу, муниципалитетам будут выделяться субсидии для завершения строительства объектов. На эти цели планируют направить 1,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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